El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , con una ligera disminución a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un 75% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando hasta 3 mm en el periodo más crítico.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 4 km/h, lo que podría ayudar a dispersar un poco la bruma, aunque no será suficiente para evitar la sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a unos 14 grados , y la nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto que podría dificultar la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, se tornará más inestable y húmedo.

Es importante que los ciudadanos de Palma del Río se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.