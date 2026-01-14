El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas y con la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 20% durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 7 km/h. A lo largo de la jornada, el viento se tornará más suave, lo que podría contribuir a una sensación de calma a pesar de la inestabilidad del tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, pero en general, se mantendrá cubierto. Las condiciones de niebla persistirán, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día de enero caracterizado por cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La alta humedad y la presencia de niebla serán factores a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.