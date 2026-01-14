El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . La nubosidad persistente podría traer consigo algunas precipitaciones, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé una acumulación de hasta 1 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes de Osuna deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá presente, contribuyendo a la sensación de frescor en el ambiente.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, y el tiempo se tornará más tranquilo, aunque el cielo seguirá cubierto.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Finalmente, el ocaso se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de moda masculina cordobesa: «Me toca jubilarme por edad, pero seguiré»
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez