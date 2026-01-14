El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.2 y 0.5 mm de lluvia. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en torno al 75% entre las 13:00 y las 19:00, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 15 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se irá suavizando, con velocidades que rondarán los 5 km/h en la tarde y noche.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrá un ambiente nuboso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados por la tarde, descendiendo nuevamente a 10 grados por la noche. La visibilidad será buena, aunque se recomienda precaución en las primeras horas debido a la posibilidad de lluvias y viento.
En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante la mañana y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
