El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Durante las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 5, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando hasta 1.0 mm de lluvia. Las rachas de viento también se harán notar, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, predominando del sur y sureste.

La probabilidad de tormenta es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la mañana, y se mantendrá en un 25% hasta las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Montilla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las primeras horas del día. Las lluvias, aunque no se prevén intensas, podrían ser suficientes para causar molestias y afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas que rondarán los 8 grados . La humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es importante que los residentes de Montilla tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el frío y la posibilidad de mojarse, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La situación climática de hoy es un recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta época del año, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.