El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Moguer se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que la bruma persista en algunos momentos, especialmente en las primeras horas, aunque se irán abriendo claros.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero ascenso, llegando hasta los 16 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante, especialmente en la mañana, donde se prevé que se mantenga en torno al 94-100%. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, lo que podría contribuir a una sensación más confortable en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad a lo largo del día. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana, con un 70% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son escasas, con precipitaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría aportar una ligera sensación de frescor.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las condiciones mejorarán notablemente, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado y agradable. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, promete terminar con cielos más despejados y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.