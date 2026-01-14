El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 8 y 9 grados. La probabilidad de precipitación será significativa, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.
El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie a direcciones más variadas, incluyendo el noreste, con velocidades que rondarán entre los 5 y 10 km/h. Esto podría ofrecer un ligero alivio a la sensación térmica, aunque la alta humedad seguirá predominando.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que podría alcanzar los 11 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 20:00. La humedad aumentará, llegando a un 92% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla, especialmente en las áreas más bajas de la ciudad. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por las carreteras.
En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Es un día ideal para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
