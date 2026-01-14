El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10-11 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en este mismo intervalo.

A partir de la tarde, el tiempo comenzará a mostrar ligeras mejoras. Aunque el cielo seguirá cubierto, las lluvias serán menos probables y se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 70% hacia el final de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 7 y las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones inestables, ofrecerá un respiro hacia la tarde. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a 9 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia en la mañana, pero también disfrutar de las temperaturas más agradables que se esperan en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.