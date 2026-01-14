El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de humedad notable, con valores de humedad relativa alcanzando el 100%. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 8 de la mañana, la situación comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alrededor del 100%.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, con lluvias que podrían acumular hasta 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta también se mantendrá elevada, con un 75% de posibilidad en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el cielo comience a despejarse.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 15 grados . La humedad relativa empezará a descender, lo que permitirá una sensación más cómoda a medida que el día avanza. A partir de las 3 de la tarde, el cielo pasará de estar cubierto a poco nuboso, y finalmente despejado hacia la noche. Esto permitirá disfrutar de un ocaso claro a las 18:29, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y alcanzando velocidades de hasta 9 km/h en la tarde.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un inicio de jornada fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias, que darán paso a un tiempo más despejado y agradable por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.