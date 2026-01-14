El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 75% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, en las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 12 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación más tranquila en el ambiente.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad si se encuentran con condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad contribuirá a una sensación de frío. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.