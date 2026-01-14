El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El 14 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 87% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Entre la 1 y las 7 de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en las horas posteriores. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Esto podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación de humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más pesado.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se registrarán algunas precipitaciones menores. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.