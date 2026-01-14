El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente nubladas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-100% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y podría contribuir a la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se acumulen hasta 4 mm de lluvia, con la mayor intensidad esperada entre las 01:00 y las 07:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante la mañana. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas también se mantiene elevada, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 13 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:26 horas. Los residentes de Lora del Río deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y es recomendable llevar paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.