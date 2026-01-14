El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 10% hasta la noche. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mantener el ambiente húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, predominando del este y sureste, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia sean menos intensas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene en un 60% durante el periodo de 07:00 a 13:00, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que es un factor a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de lluvia y llevar ropa adecuada para el frío. La jornada finalizará con temperaturas que descenderán a los 8 grados por la noche, manteniendo la tendencia de un día invernal típico de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.