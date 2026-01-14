El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Lepe se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados , con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas. Este clima más soleado permitirá que los habitantes de Lepe disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca que se sentirá.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. En particular, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 0% de posibilidades durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la madrugada, aunque la probabilidad es mínima.
La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada agradable y soleada. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque local.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy promete ser variado, comenzando con niebla y culminando en un ambiente más cálido y soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
