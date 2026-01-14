El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Lebrija, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la madrugada y hasta 0.8 mm en las horas siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 4 km/h hacia la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se abrigue adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.