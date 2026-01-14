El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, pero a medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.6 mm, aunque se espera que sean escasas y de corta duración. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuye, pero aún se prevén algunas lluvias dispersas, especialmente en la tarde, con un 55% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 71% y el 88% a lo largo del día. La humedad alcanzará su punto máximo en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad se mantiene en un 70% durante la mañana, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La tarde podría traer un ligero alivio en la actividad tormentosa, pero aún se recomienda precaución, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Los momentos más frescos del día se esperan en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 8 grados. El ocaso está previsto para las 18:19, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura en la hermosa ciudad de Jaén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.