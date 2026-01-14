El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Isla Cristina se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 8 de la mañana, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento del norte que soplará a velocidades de entre 7 y 11 km/h.

Durante la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, se prevé que la humedad relativa se mantenga en torno al 70-90% durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará ráfagas de hasta 20 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará significativamente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada agradable y tranquila en Isla Cristina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.