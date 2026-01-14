El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto generará un ambiente de bruma y niebla, especialmente en las zonas más cercanas a la costa, lo que podría afectar la visibilidad.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas clarificaciones temporales. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, especialmente en las primeras horas de la tarde, aunque se espera que estas sean mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

La tarde se presentará con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de las 7:00 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que los habitantes de Huelva disfruten de un ocaso que se producirá a las 18:33.

En resumen, el día en Huelva se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo y precaución en la carretera, especialmente en las zonas donde la niebla pueda afectar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.