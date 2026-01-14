El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y un 75% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es alta, con un 75% de probabilidad durante el mismo periodo.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan. La temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para la posibilidad de chubascos, especialmente en las primeras horas de la mañana y a primera hora de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se reducirá a cero, lo que permitirá que la noche sea más tranquila en comparación con el día. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se vivirá un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.