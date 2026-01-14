El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que la nubosidad será significativa, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se espera un cielo cubierto que podría dar paso a brumas y niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura en Écija oscilará entre los 9 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que se alcanzarán valores más cálidos en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, con un 100% de probabilidad. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en total durante el día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá un 20% entre las 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas más activas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescor adicional.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormenta en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, esta probabilidad se reducirá a un 20%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán gradualmente.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas si planean salir durante la mañana. La tarde podría ofrecer un respiro con cielos más despejados, aunque la humedad seguirá presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.