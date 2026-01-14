El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. La bruma matutina dará paso a un ambiente más denso, con nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 76% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.3 mm a 0.6 mm. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados en la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, que podría intensificarse ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Esta brisa, aunque moderada, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la posible niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas, cuando la visibilidad será más reducida.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que la luz del sol se asome en la tarde, aunque las nubes seguirán presentes. La jornada concluirá con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que descenderán nuevamente al caer la noche, marcando el ocaso a las 18:29.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.