El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan lloviznas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y que las condiciones de cielo cubierto persistan. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 11:00, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un leve alivio ante la sensación de frío. Sin embargo, la dirección del viento también contribuirá a mantener la sensación de humedad en el ambiente.
Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados , aunque se mantendrá en torno a los 14 grados en las horas más cálidas. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas en la región. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto.
En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, especialmente durante las primeras horas del día. La puesta de sol se espera para las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión bajo el manto de nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
