El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

A partir de las 4 de la mañana, se prevé la llegada de tormentas, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta hasta las 7 de la mañana, con un 80% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo comience a despejarse gradualmente.

Durante la tarde, las condiciones mejorarán notablemente. A partir de las 12 del mediodía, el cielo se tornará poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 15 grados . La humedad relativa también disminuirá, lo que permitirá que la sensación de frescura se haga más llevadera. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, predominando del norte y noroeste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:29. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio nublado y potencialmente tormentoso, seguido de una tarde más soleada y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las primeras horas de lluvia, pero también aprovechar el buen tiempo que se espera durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.