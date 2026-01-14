El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera mayormente nubosa, con intervalos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad puede verse reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se registrarán temperaturas alrededor de 10°C. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A partir de la tarde, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de sol intercalados, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 15°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Durante la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los residentes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas, ya que la niebla puede dificultar la conducción y las actividades matutinas.

La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y húmedo, ofrecerá claros momentos de sol y temperaturas agradables en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento del norte puede hacer que la sensación de frío persista, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.