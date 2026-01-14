El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 4 de la madrugada, se prevé que las nubes se intensifiquen, dando paso a tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 9 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 76% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. Hacia las 8 de la tarde, el cielo podría despejarse parcialmente, aunque aún se mantendrán algunas nubes. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, con un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 0% después de las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un tiempo inestable, la tarde ofrecerá una mejoría, permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En resumen, los habitantes de Carmona deben estar preparados para un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas frescas y un viento suave. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de una tarde más apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.