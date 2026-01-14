El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de brumas en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 10 y 11 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en este periodo. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 55% de posibilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que la mañana podría ser inestable.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 15:00. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, alrededor del 70-80%. La probabilidad de tormentas también será relevante, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h, aumentando en momentos de tormenta. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad y las temperaturas frescas, creará un ambiente propenso a la sensación de incomodidad.

Hacia la noche, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán gradualmente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y brumas en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta humedad y probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.