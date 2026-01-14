El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana, entre las 00:00 y las 07:00, se prevé una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando hasta un 100% en los periodos más críticos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-11 grados , con una ligera disminución hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían reanudarse. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y hacia la noche, se espera que se sitúe en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 85% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del sur hará que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.