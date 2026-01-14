El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 98%.
A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Desde las 7 hasta las 13 horas, aunque la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada (alrededor del 70%), la precipitación disminuirá, con valores que se espera no superen los 0.1 mm. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados, y la humedad relativa se mantendrá en un 93%, lo que podría generar una sensación de frescor.
Durante la tarde, entre las 13 y las 19 horas, la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, llegando a un 45% entre las 13 y las 19 horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en un 73% hacia las 17 horas. El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, lo que podría aportar algo de alivio a la sensación térmica.
Al caer la noche, el cielo se despejará gradualmente, y se espera que las condiciones mejoren notablemente. Desde las 19 horas en adelante, la probabilidad de lluvia será prácticamente nula, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 85%, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable.
En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio de jornada con cielos cubiertos y posibilidad de tormentas, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero con un tiempo más estable a medida que avance el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de moda masculina cordobesa: «Me toca jubilarme por edad, pero seguiré»
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez