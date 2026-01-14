El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A partir de las 4 de la mañana, se prevé que la situación meteorológica cambie ligeramente, aunque las nubes continuarán dominando el cielo. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, con una acumulación de hasta 3 mm de lluvia esperada. A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados, con un ligero descenso a 9 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 96%. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 6 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio a la sensación de bochorno.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente. Desde la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La probabilidad de precipitación disminuirá significativamente, y se espera que no haya más lluvias después de las 3 de la tarde.

Por la tarde y la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 9 km/h. Esto podría traer consigo un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje al 74% hacia la tarde. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 11 grados, con cielos despejados que permitirán disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, el día de hoy en Bormujos se caracterizará por un inicio lluvioso y cubierto, con una mejora progresiva hacia la tarde y la noche, donde se espera un tiempo más agradable y despejado. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles tormentas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.