El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 8 grados. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se prevé que las lluvias escasas comiencen a manifestarse, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Bailén se enfrenten a chubascos ligeros.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias podrían intensificarse, alcanzando hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La sensación térmica será más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se espera que haya algunas precipitaciones ligeras. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría dar lugar a la formación de brumas.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos para enfrentar las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.