El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados , siendo la máxima esperada de 11 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 76-80%, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya posibilidades de lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% durante la mañana y un 10% por la tarde, lo que sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero seguirá presente, aportando un ligero movimiento al ambiente.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.