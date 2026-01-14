El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, se espera un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se prevé que sea ligera.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia continuarán, con una acumulación estimada de 0.2 mm a 0.4 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes seguirán cubriendo el cielo y se prevén lluvias escasas, con una acumulación de hasta 1 mm en total. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 70% entre las 7:00 y las 13:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

Hacia el final del día, se espera que la lluvia cese, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados por la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas en las horas nocturnas.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas durante las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.