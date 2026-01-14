El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ayamonte se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de niebla que se mantendrá alta hasta el mediodía. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará por la mañana, mientras que por la tarde se experimentará un ligero aumento, proporcionando un ambiente más templado y agradable.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más confortable. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 68% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la nubosidad podría aumentar ligeramente.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente tranquilo, con niebla en la mañana que dará paso a un cielo poco nuboso y temperaturas agradables por la tarde. Las condiciones de viento serán suaves, y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.