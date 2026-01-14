El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados por la tarde, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se prevé que caigan entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia, lo que indica que podría haber lluvias escasas, pero constantes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos del sur a 10 km/h y aumentando a 15 km/h en las horas posteriores. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente durante la mañana.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día inestable, con la posibilidad de tormentas y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.