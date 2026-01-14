El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 8 grados, y la lluvia ligera continuará, aunque con una disminución en la intensidad. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante las primeras horas, lo que podría generar algunas rachas de viento. La dirección del viento será predominantemente del este, con velocidades que alcanzarán hasta 8 km/h.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que irán aumentando ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en su punto máximo. La lluvia se volverá menos frecuente, aunque aún existe una probabilidad de precipitación del 5% entre las 13:00 y las 19:00. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 72% hacia las 15:00, lo que podría ofrecer un leve alivio a la sensación de frío.

En cuanto a la noche, el tiempo seguirá siendo mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 7 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y el viento cambiará de dirección, soplando del noreste a velocidades de 6 km/h. La humedad aumentará ligeramente hacia el final del día, alcanzando el 100% nuevamente.

Es importante que los habitantes de Andújar se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas. La combinación de la lluvia escasa y las bajas temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, aunque la lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad en la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.