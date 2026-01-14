El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas del día. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque las precipitaciones serán escasas. Se prevé una probabilidad de lluvia del 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, con una precipitación estimada de 0.2 mm. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia la 1 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de bochorno. El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

A partir de la tarde, el cielo se despejará gradualmente, y se espera que hacia las 3 de la tarde, la nubosidad disminuya, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 16 grados , lo que hará que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde, aunque es poco probable que se materialicen.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad aumentará, y el cielo se volverá a cubrir, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y bruma en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por las carreteras.

En resumen, Almonte experimentará un día variable, comenzando con niebla y bruma, seguido de un cielo cubierto y temperaturas moderadas, antes de que el sol haga su aparición en la tarde. La noche traerá de vuelta la niebla, por lo que es importante estar preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.