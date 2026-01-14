El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones en la visibilidad debido a la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura en este periodo oscilará entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, y la probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% durante las primeras horas, aunque se espera que la lluvia sea mínima. La bruma también podría hacer acto de presencia, especialmente en las horas más frescas del día.

El viento soplará del norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas aperturas que permitirán ver el sol en momentos puntuales. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados por la tarde, lo que ofrecerá un ligero alivio del frío matutino.

En cuanto a la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 45% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 71% hacia las 3:00 de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia las 8:00 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que la temperatura baje a niveles más fríos, con mínimas que rondarán los 9 grados. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, lo que hará que la noche sea más tranquila. En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia y niebla, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.