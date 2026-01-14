El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.
A partir de las 09:00, se espera que la bruma comience a disiparse, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad relativa empezará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 95%.
Durante la tarde, entre las 12:00 y las 18:00, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados . Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando del noreste. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.
Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 19:00, la probabilidad de precipitaciones aumentará, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 del día siguiente. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 1 mm, pero la posibilidad de tormentas será notable, alcanzando un 75% de probabilidad en las primeras horas de la mañana.
La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados a las 23:00. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento se mantendrá ligero, con rachas que no superarán los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo, aunque fresco.
En resumen, La Algaba experimentará un día de contrastes, comenzando con bruma y finalizando con cielos despejados, pero con la llegada de la noche, se anticipan lluvias y un descenso en las temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo cambiante y mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de moda masculina cordobesa: «Me toca jubilarme por edad, pero seguiré»
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez