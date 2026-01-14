El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 77%. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mantener el suelo húmedo y contribuir a un ambiente brumoso. La bruma se espera especialmente en las horas de la tarde, cuando la humedad relativa podría llegar al 97%, creando condiciones de visibilidad reducida.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica, pero sí podría contribuir a un ligero frescor en el ambiente. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento se calme un poco, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que el tiempo puede resultar incómodo para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.