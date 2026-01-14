El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 77%. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mantener el suelo húmedo y contribuir a un ambiente brumoso. La bruma se espera especialmente en las horas de la tarde, cuando la humedad relativa podría llegar al 97%, creando condiciones de visibilidad reducida.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica, pero sí podría contribuir a un ligero frescor en el ambiente. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento se calme un poco, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas más expuestas.
La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche.
En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que el tiempo puede resultar incómodo para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de moda masculina cordobesa: «Me toca jubilarme por edad, pero seguiré»
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez