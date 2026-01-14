El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. La bruma y las condiciones de visibilidad reducida podrían ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 12 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, a pesar de las altas temperaturas de la mañana. La dirección del viento variará a lo largo del día, con predominancia de vientos del noreste y del este, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la intensidad de las lluvias.
Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se estima en un 70% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo a un 10% en la tarde y noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados , lo que podría hacer que la tarde sea más cálida, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará, pero se recomienda precaución en las carreteras debido a la posibilidad de lluvias y la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. En resumen, un día de enero que requerirá estar preparado para condiciones cambiantes y potencialmente inestables en Alcalá de Guadaíra.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
