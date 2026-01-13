El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 13 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que no superarán los 11 grados. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en la tarde y hasta 1 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 y 36 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.