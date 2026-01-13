El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Utrera necesiten paraguas si planean salir. Se estima que la cantidad de precipitación podría llegar a ser de hasta 0.5 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 8 mm hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo algunas tormentas eléctricas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, pero la combinación de humedad y nubes hará que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.