El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas en Úbeda oscilarán entre los 4 y los 15 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, alcanzando un leve aumento hacia el mediodía, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura podría llegar a los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 32 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:28 y se ocultará a las 18:16, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 48 minutos de luz solar. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol, haciendo que la luz sea más tenue.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, es aconsejable estar preparado para un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.