El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se incrementará. Para el periodo de 13:00 a 19:00, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, lo que sugiere que los habitantes de Tomares deben estar preparados para lluvias, que podrían ser moderadas en algunos momentos. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a ser significativas, con valores estimados en torno a los 2 mm.

El viento soplará del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados, pero con la llegada de la lluvia, es probable que la sensación térmica sea inferior. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la posible formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que estén preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.