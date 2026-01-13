El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia será notable, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas en su mayoría, aunque se prevé que en algunos momentos puedan intensificarse, acumulando hasta 2 mm de precipitación en total.
El viento soplará del sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría dar lugar a condiciones de bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.
A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque la intensidad de las mismas no se prevé que sea severa. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 12 grados .
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones húmedas y ventosas que se presentarán a lo largo de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes
- Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía