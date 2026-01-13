El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

La jornada del 13 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, y aunque se espera que la visibilidad sea limitada, no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones.

Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas. La temperatura oscilará entre los 10 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente si planean salir durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas también será un factor a considerar, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad mejorará ligeramente, pero se recomienda precaución en las carreteras debido a la posible formación de brumas.

En resumen, el día en La Rinconada será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparado y tomar precauciones, especialmente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.