El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que por la tarde, la temperatura se elevará hasta los 17 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 40% y el 65%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un acumulado de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde-noche, existe una probabilidad del 70% de tormentas, lo que podría traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 19:00 y 01:00 horas, con un 80% de posibilidades de que se registren algunas gotas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas del día, especialmente por la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el inicio de un ambiente más fresco y posiblemente húmedo.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.