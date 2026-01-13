El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura oscilará entre los 5 y los 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que rondarán entre el 35% y el 57% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

En lo que respecta a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde, donde se estima una probabilidad del 50% de lluvia escasa en intervalos nubosos. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado que podría no superar los 0.1 mm.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo, especialmente en las horas más frías, y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.