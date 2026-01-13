El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre los 2 y 12 grados, lo que sugiere que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la percepción del frío será más intensa debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que haya un aumento en la posibilidad de lluvias a partir de la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en la misma franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La sensación térmica se mantendrá en niveles similares, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable, con un abrigo adecuado y precauciones ante posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.