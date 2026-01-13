El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 63% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas al inicio, se espera que se intensifiquen hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más crítico. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.